Інтерфакс-Україна
Події
15:36 02.08.2025

На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

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На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути 19-річну дівчину, що 11 років жила в окупації, проте вчила українську мову та вступила до українського закладу вищої освіти (ЗВО), повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років", - написав він у телеграмі у суботу.

Єрмак розповів, що дівчина свідомо уникала будь-яких контактів із окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології. Попри всі обмеження, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ЗВО. "Вдячний Helping to Leave за сприяння у порятунку дівчини додому", - додав Єрмак.

Теги: #повернення #дівчина #окуповані_території #bring_kids_back_ua

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