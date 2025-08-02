На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути 19-річну дівчину, що 11 років жила в окупації, проте вчила українську мову та вступила до українського закладу вищої освіти (ЗВО), повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років", - написав він у телеграмі у суботу.

Єрмак розповів, що дівчина свідомо уникала будь-яких контактів із окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології. Попри всі обмеження, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ЗВО. "Вдячний Helping to Leave за сприяння у порятунку дівчини додому", - додав Єрмак.