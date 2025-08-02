Путін не готовий до серйозних переговорів, вважає глава МЗС Великої Британії

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі вважає, що Владімір Путін не готовий до серйозних мирних переговорів з Україною.

"Моя твереза оцінка полягає в тому, що Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Битва, яку вела Україна за підтримки Великої Британії, Європи та Америки, величезна. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів", - сказав він в інтерв’ю The Guardian.

Він також висловив захоплення народом України: "Той факт, що навіть якби світ залишив їх позаду, вони все одно вели б партизанську війну, така їхня віра у свою країну. Це глибоко надихає".