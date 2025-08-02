Результати НМТ-2025 у прифронтових і тилових областях практично не відрізняються

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що результати національного мультипредметного тесту (НМТ) у прифронтових і тилових областях практично не відрізняються.

"Результати учнів у прифронтових областях (Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська) і більш безпечних (так би мовити "тилових областях") практично не відрізняються між собою. Що розвінчує міф, що прифронтові регіони значно гірше здають НМТ", - написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, різниця між тими, хто отримав найвищі бали з української мови, математики, географії, складає менше 1%, а серед таких предметів, як історія України, фізика, хімія, англійська мова різниця іноді досягає від 2% до 4% на користь більш безпечних регіонів.

"У регіональному розрізі чітко видна картина лідерів… Перші місця між собою цього року розділили: м.Київ, Львівська область, а також закордоння. Вони зазвичай серед лідерів як у категоріях "150+" балів, так і в категорії "170+", тобто абсолютних відмінників. Щоправда, результати по історії нехарактерні: кількість тих, хто отримав "150+", вища у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях, ніж за кордоном. Не кажучи вже про Київ і Львівщину", - написав Бабак.

Водночас він відзначив, що англійську мову знають краще ті, хто виїхав за кордон: 56% отримали бал вищий за 150.

"По результатам з хімії серед лідерів залишається – Волинська область, яка випередила і Київ, і Львів, і закордон. 43,81% там отримали "150+" балів, а 13,33% – "170+", - розповів він.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові проходили 14-25 липня.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви, уже у віці понад 18 років.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

За результатами основних сесій НМТ-2025 понад 3 тис. абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, 252 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник — з трьох, а троє із них отримали 200 балів з усіх чотирьох предметів.