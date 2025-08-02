Ворог атакував БпЛА Дніпропетровщину, постраждали три людини
Російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, постраждали три людини, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
За його словами, вночі безпілотником ворог поцілив по Васильківській громаді, що на Синельниківщині. Постраждав 30-річний чоловік. Горів дах приватного будинку, вогонь вгамували. Знищена господарська споруда, понівечена адмінбудівля, 4 приватні оселі, авто.
Також по Межівській громаді агресор вдарив FPV-дронами. Поранені 2 людини. Побиті 2 приватні будинки, машина.
Крім того, Нікопольщина потерпала від атак БпЛА та артилерією. Під ударом опинилися сам Нікополь і Покровська громада. Пошкоджені 2 багатоквартирні та приватний будинок, господарські споруди, авто, лінія електропередач. Були й займання, їх загасили.