Інтерфакс-Україна
Події
07:43 02.08.2025

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 130 од. спецтехніки

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Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 130 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1010 окупантів, 1 бронемашину, 38 артсистем, 139 БПЛА, а також 130 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 2.08.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1055210 (+1010) осіб, танків – 11068 (+0) од, бойових броньованих машин – 23069 (+1) од, артилерійських систем – 30982 (+38) од, РСЗВ – 1452 (+1) од, засоби ППО – 1203 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139), крилаті ракети – 3551 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 57024 (+130), спеціальна техніка – 3935 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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