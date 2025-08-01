Президент України Володимир Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами, зокрема, фінансові питання.

"Були сьогодні доповіді наших урядовців: Юлії Свириденко, міністрів оборони, економіки, фінансів. Ми обговорили роботу з нашими партнерами – рішення, які ухвалюємо, фінансові питання. Всі аспекти стійкості для нашої країни ми забезпечуємо так, як потрібно", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Окрім того, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про ліквідацію наслідків російських ударів.