Інтерфакс-Україна
Події
20:27 01.08.2025

Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами

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Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами

Президент України Володимир Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами, зокрема, фінансові питання.

"Були сьогодні доповіді наших урядовців: Юлії Свириденко, міністрів оборони, економіки, фінансів. Ми обговорили роботу з нашими партнерами – рішення, які ухвалюємо, фінансові питання. Всі аспекти стійкості для нашої країни ми забезпечуємо так, як потрібно", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Окрім того, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про ліквідацію наслідків російських ударів.

 

Теги: #робота #уряд #зеленський

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