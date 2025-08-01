Через ворожий обстріл на вокзалі у Сумах пошкоджено поїзд Харків-Ужгород, пасажири цілі

Через ворожий обстріл на вокзалі м. Суми постраждав поїзд Харків — Ужгород, були пошкоджені вікна, пасажири цілі, після їх пересадки в інші вагони поїзд поновив рух, наразі він рухається за графіком, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів — в тому числі й на сумському вокзалі. Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків — Ужгород", - йдеться у повідомленні пресслужби Укрзалізниці.

Повідомляється, що пасажири поїзда не постраждали, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.