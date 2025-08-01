Повідомлено про підозру двом військовим РФ, які причетні до вбивства мирних жителів Бучі – генпрокурор

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Повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ, які причетні до вбивства та катування жителів Бучі під час окупації Київської області, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Сьогодні ми зробили ще один крок до справедливості: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям зс рф, які причетні до вбивства та жорстокого поводження з мирними мешканцями під час окупації Бучі", - написав Кравченко в телеграм-каналі в п'ятницю.

Генпрокурор зазначив, що один із підозрюваних - розвідник-снайпер 234-го десантно-штурмового полку.

"Він увірвався до квартири місцевого жителя і вистрілив йому в голову з гвинтівки "Вінторєз". Вбив цивільного. Просто тому, що міг. Це вже четверта підозра цьому "солдату". І я впевнений — попереду вирок", - наголосив Кравченко.

Другий фігурант, за словами генпрокурора, - це старший стрілець-сапер того ж підрозділу.

"Побачивши жінку на вулиці, відкрив стрілянину біля її ніг, регочучи й знущаючись. Не було жодної військової причини. Тільки злість. Зневага. Жорстокість", - додав він.

"Ці двоє — лише частина великого зла, яке росія принесла на нашу землю. Ми продовжуємо системну роботу з ідентифікації кожного. Збір доказів триває. І так буде, поки не отримає покарання кожен, хто стріляв, катував, знущався, знищував. Впевнений, що у Спеціальному трибуналі щодо злочину агресії проти України, доведемо вину цих злочинців, як і тисяч інших", - підсумував генпрокурор.