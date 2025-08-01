Інтерфакс-Україна
Події
06:49 01.08.2025

Кількість загиблих у Києві зросла до 26 осіб, серед них троє дітей - ДСНС

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Кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, серед них троє дітей, повідомила пресслужба ДСНС у п’ятницю вранці.

"Потягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років. Таким чином кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких 3 - діти", — йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС у телеграм-каналі.

Загалом постраждали 159 людей, серед них 16 дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 112 постраждалим.

З місця проведення робіт вивезено понад 2 тис. тонн уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників і 60 одиниць техніки.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/47138

Теги: #київ #загиблі #атака

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