Інтерфакс-Україна
Події
06:39 01.08.2025

Трамп підписав указ про запровадження нових глобальних тарифів із 7 серпня для десятка країн - ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ, який запроваджує нові тарифні ставки на імпорт товарів із десятків країн, що набудуть чинності 7 серпня, відповідні ставки коливатимуться від базових 10% до 50%, повідомляє The Hill, опираючись на інформацію адміністрації Білого дому.

"Деякі торгові партнери погодилися або знаходяться на межі узгодження значущих зобов’язань щодо торгівлі та безпеки зі Сполученими Штатами, тим самим сигналізуючи про свої щирі наміри постійно усунути торговельні бар’єри … і узгоджуватися зі Сполученими Штатами з питань економічної та національної безпеки", — йдеться в тексті указу.

Зокрема, Сполучене Королівство уклало угоду про 10-відсотковий тариф, Японія та Південна Корея погодили 15%, а Індонезія та Таїланд — 19%. Країни, які не досягли домовленостей, зіткнуться з вищими ставками.

Найвищу ставку — 50% — було встановлено для Бразилії. Президент Трамп пояснив це рішення, зокрема, реакцією на переслідування колишнього президента Жаїра Болсонару за його дії після виборів.

Канада, один з основних торговельних партнерів США, отримає 35% тариф. Як зазначено в указі, це пов’язано з розчаруванням адміністрації через потік фентанілу до США.

"Серед інших ставок: Сирія — 41%, Лаос — 40%, Швейцарія — 39%, Ірак — 35%, Південна Африка — 30%, Алжир — 30%, Індія — 25%, Молдова — 25%, Нікарагуа — 18%. Більшість інших країн потрапили під 15-відсотковий тариф", - повідомляє видання.

Як підкреслюється в документі, всі імпортні товари оподатковуватимуться щонайменше 10-відсотковим митом.

"Інші торгові партнери, незважаючи на участь у переговорах, запропонували умови, які, на мою думку, недостатньо вирішують дисбаланс у наших торгових відносинах або не змогли достатньо узгодити Сполучені Штати з питань економіки та національної безпеки", — наголошено в указі.

Джерело: https://thehill.com/homenews/administration/5431225-trump-announces-new-reciprocal-tariff-rates/

Теги: #мита #трамп #указ #сша

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