Інтерфакс-Україна
Події
05:48 01.08.2025

Один загиблий, один поранений внаслідок обстрілів Запорізького району — ОВА

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Внаслідок ворожих обстрілів Запорізького району загинув один мирний житель, ще один зазнав поранень, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік", — зазначив Федоров у телеграм-каналі.

За його словами, у селищі Малокатеринівка через обстріл пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа: "65-річний чоловік поранений. Йому надається вся необхідна допомога", — додав голова ОВА.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/23158

Теги: #запорізька #жертви #атака

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