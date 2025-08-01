05:48 01.08.2025
Один загиблий, один поранений внаслідок обстрілів Запорізького району — ОВА
Внаслідок ворожих обстрілів Запорізького району загинув один мирний житель, ще один зазнав поранень, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік", — зазначив Федоров у телеграм-каналі.
За його словами, у селищі Малокатеринівка через обстріл пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа: "65-річний чоловік поранений. Йому надається вся необхідна допомога", — додав голова ОВА.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/23158