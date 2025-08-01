Один загиблий, один поранений внаслідок обстрілів Запорізького району — ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів Запорізького району загинув один мирний житель, ще один зазнав поранень, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік", — зазначив Федоров у телеграм-каналі.

За його словами, у селищі Малокатеринівка через обстріл пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа: "65-річний чоловік поранений. Йому надається вся необхідна допомога", — додав голова ОВА.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/23158