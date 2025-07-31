Інтерфакс-Україна
Події
20:16 31.07.2025

Українські підрозділи захищають свої позиції у Часовому Яру

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Українські підрозділи захищають свої позиції у Часовому Яру

Українські підрозділи захищають свої позиції у Часовому Яру, інформація щодо захоплення міста є російською дезінформацією, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Окрім того, українські підрозділи тримають позиції на покровському напрямку.

"Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта", - пояснив Зеленський.

Раніше речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував російський фейк про захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.

"Це просто черговий російський вкид на рівному місці", - сказав речник у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Раніше міноборони РФ заявило про повну окупацію міста Часів Яр. Карта DeepState на цей момент показує, що південну частину міста росіяни не контролюють.

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Теги: #фронт #ситуація #зеленський

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