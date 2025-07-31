ЄС не має планів заморозити фінансування Україні – речник Єврокомісії Мерсьє

У Європейському союзі немає планів зупинити фінансування Україні, наголошується на необхідності збереження незалежності антикорупційних органів, які є фундаментом верховенства права.

Відповідний коментар у четвер в Брюсселі зробив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

Він зазначив, що у зв’язку з останніми подіями навколо Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "ЄС чітко висловив свою серйозну стурбованість щодо прийняття змін до Кримінально-процесуального кодексу України минулого тижня". "Відтоді ми тісно контактуємо з українською владою для виправлення ситуації. Тож наші меседжі весь цей час були дуже чіткими… Можу підтвердити, що таких планів, як заморожування коштів ЄС, немає. Зараз важливо, щоб в Україні були незалежні антикорупційні органи, і щоб Україна впровадила реформи, необхідні для дотримання верховенства права", - сказав речник Єврокомісії.

Коментуючи голосування Верховною радою України закону, який відновив незалежність НАБУ та САП, Мерсьє повідомив, що "на нашу думку, новий закон вирішує ключові проблеми незалежності НАБУ та САП". "Однак нам потрібно буде перевірити остаточний текст, оскільки його щойно було прийнято. Дозвольте мені, однак, наголосити, що це не кінець процесу. Вступ України вимагатиме постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією та поважати верховенство права. Ми очікуємо, що Україна швидко виконає ці зобов'язання та вживе рішучих кроків щодо верховенства права. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та залишаємося готовими підтримувати Україну в цьому процесі", - запевнив він.

Речник Єврокомісії також перелічив заходи, які Київ має виконати у короткостроковій перспективі. "По-перше, Україні необхідно швидко призначити голову Бюро економічної безпеки України. Україні необхідно відновити склад міжнародних експертів у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Україні потрібно продовжити призначення чотирьох міжнародних суддів до Конституційного Суду, а також відхилити проблемний проект змін до Кримінального кодексу та ухвалити Закон про Адміністративний суд. Тож досягнення прогресу в усіх цих сферах у різних сферах верховенства права є справді важливими кроками для нас, і Україні потрібно зміцнити верховенство права", - деталізував Мерсьє.