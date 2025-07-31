13:36 31.07.2025
Інформація про нібито підготовку підозри прем’єр-міністру та посадовцям Офісу президента не відповідає дійсності – НАБУ та САП
В антикорупційних органах України спростовують інформацію про нібито підготовку повідомлення про підозру прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу президента.
"У низці анонімних і проросійських Telegram-каналів поширюється неправдива інформація про нібито підготовку повідомлення про підозру Прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу Президента", - йдеться в повідомленні НАБУ та САП в телеграм-каналі.
"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.