Інтерфакс-Україна
Події
13:36 31.07.2025

Інформація про нібито підготовку підозри прем’єр-міністру та посадовцям Офісу президента не відповідає дійсності – НАБУ та САП

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Інформація про нібито підготовку підозри прем’єр-міністру та посадовцям Офісу президента не відповідає дійсності – НАБУ та САП

В антикорупційних органах України спростовують інформацію про нібито підготовку повідомлення про підозру прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу президента.

"У низці анонімних і проросійських Telegram-каналів поширюється неправдива інформація про нібито підготовку повідомлення про підозру Прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу Президента", - йдеться в повідомленні НАБУ та САП в телеграм-каналі.

"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Теги: #набу_сап #спростування

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