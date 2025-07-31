У п'ятницю дощі в Україні припиняться

У п'ятницю, 1 серпня, в Україні опади не очікуються, вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Температура на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 27-32°; на решті території вночі 11-16°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві 1 серпня - без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 серпня найвища температура вдень була 35,9 в 1936р., найнижча вночі 9,7 в 1889р.

У суботу, 2 серпня, також без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 30-34°; на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°.

У Києві 2 серпня без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.