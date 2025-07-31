Інтерфакс-Україна
Події
12:29 31.07.2025

Уряд спростив виробництво боєприпасів

2 хв читати
Уряд спростив виробництво боєприпасів

Кабінет міністрів України затвердив постанову № 902 від 16 липня 2025 року, якою унормував окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Документ затверджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур. Також внесено зміни до інших постанов для узгодження з новим Порядком. У постанові № 902 зазначено, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту (затвердженого постановою КМУ №763), продовжують свою діяльність. Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться", - вказується у повідомленні.

Крім того, згідно з текстом постанови, усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, видані раніше відповідно до постанови №763, продовжують свою дію на період дії нового Порядку. Виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.

"Важливе уточнення – будь-які вибухові матеріали промислового призначення (навіть мисливський порох), що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг та використання в оборонному виробництві", - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що постанова усунула адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів. Це дозволяє підприємствам, що мають необхідні технології та компетенції оперативно розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження.

Теги: #боєприпаси #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 31.07.2025
АОЗ Міноборони залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

АОЗ Міноборони залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

11:47 30.07.2025
Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

13:34 25.07.2025
Урожай соняшнику в 2025р. не перевищить 13,6-13,7 млн тонн - аналітики

Урожай соняшнику в 2025р. не перевищить 13,6-13,7 млн тонн - аналітики

10:08 25.07.2025
Почалося виробництво дронів-перехоплювачів – Зеленський

Почалося виробництво дронів-перехоплювачів – Зеленський

21:52 23.07.2025
Шмигаль обговорив з Лекорню спільне виробництво озброєнь в Україні

Шмигаль обговорив з Лекорню спільне виробництво озброєнь в Україні

17:19 21.07.2025
Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

16:28 21.07.2025
Завтра уряд має ухвалити рішення щодо контрактів на дрони - Зеленський

Завтра уряд має ухвалити рішення щодо контрактів на дрони - Зеленський

13:37 16.07.2025
Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

13:07 16.07.2025
Зеленський: Української зброї має стати більше

Зеленський: Української зброї має стати більше

19:10 11.07.2025
Проєкт BGV Graphite дає початок визнанню Європою потенціалу України щодо критичної сировини – топменеджер BGV Group на URC-2025

Проєкт BGV Graphite дає початок визнанню Європою потенціалу України щодо критичної сировини – топменеджер BGV Group на URC-2025

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісар Кос констатує, що Рада відновила незалежність НАБУ та САП, і говорить про пріоритетність боротьби з корупцією

Інформація про нібито підготовку підозри прем’єр-міністру та посадовцям Офісу президента не відповідає дійсності – НАБУ та САП

Рада повернула незалежність НАБУ/САП

Кількість загиблих у Києві зросла до восьми осіб

Засідання Ради по НАБУ/САП буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту

ОСТАННЄ

Єврокомісар Кос констатує, що Рада відновила незалежність НАБУ та САП, і говорить про пріоритетність боротьби з корупцією

В Урбан-парку ВДНГ побудують памп-трек та модернізують декілька інших локацій до 31 серпня

У Києві проходить акція на підтримку відновлення незалежності НАБУ та САП

Свириденко про відновлення незалежності НАБУ/САП: Це чітка відповідь на очікування суспільства та партнерів

Інформація про нібито підготовку підозри прем’єр-міністру та посадовцям Офісу президента не відповідає дійсності – НАБУ та САП

Рада повернула незалежність НАБУ/САП

Кількість постраждалих в Києві зросла до 124 людей – КМВА

Територію кіностудії ім. Довженка пошкоджено в результаті обстрілу Києва

У п'ятницю дощі в Україні припиняться

Медведєву не завадило би подивитися фільм, який нагадує: США не терпить, а відповідає - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА