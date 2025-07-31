МАГАТЕ спростувала недостовірну інформацію про підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС

Фото: https://www.iaea.org/

Група МАГАТЕ на Запорізькій АЕС 30 липня провела незалежні вимірювання, щоб підтвердити, що на об'єкті не було підвищення рівня радіації, повідомлення про яке з’явилися в соціальних мережах напередодні.

Про це повідомило агентство з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі на своєму сайті 30 липня.

"Команда негайно вжила заходів після того, як дізналася про ці повідомлення в соціальних мережах, що дозволило нам запевнити: рівень радіації залишився незмінним. Це вкотре підтверджує важливість присутності МАГАТЕ на Запорізькій АЕС та інших об'єктах атомної енергетики України", — заявив він.

Використовуючи контрольно-вимірювальне обладнання МАГАТЕ, члени групи під час обходу об'єкта зафіксували лише нормальні рівні. Результати вимірювань підтвердилися також іншими даними, зібраними окремо на об'єкті, а також інформацією, наданою самою станцією.

Водночас, як констатує МАГАТЕ, загальна ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС залишається нестабільною: станція, як і раніше, використовує єдину лінію електропередачі для подачі електроенергії, необхідної для охолодження реакторів і виконання інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку конфлікту станція мала доступ до 10 зовнішніх ліній електропередачі.

Окрім того, група МАГАТЕ повідомила, що протягом останнього тижня експерти агентства майже щодня чули військову активність на різній відстані від об'єкта, який знаходиться на лінії фронту.

Раніше цього тижня члени групи здійснили обхід машинного залу одного з реакторних блоків ЗАЕС, де їм знову було відмовлено в доступі до західної частини залу.

Зі свого боку групи МАГАТЕ, які працювали на діючих українських АЕС - Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС, - повідомили, що протягом останнього тижня майже щодня чули сигнали повітряної тривоги. 28 липня на Хмельницькій АЕС групі двічі довелося перебувати в укритті.

Три з дев'яти діючих енергоблоків України, як і раніше, залишаються зупиненими для перезарядки та технічного обслуговування, включаючи роботи на деяких зовнішніх лініях електропередачі.

За інформацією агентства, наразі три з дев'яти діючих енергоблоків АЕС України продовжують залишатися зупиненими для перезагрузки ядерного палива та технічного обслуговування, включаючи роботи на деяких зовнішніх лініях електропередачі.