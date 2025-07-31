Інтерфакс-Україна
Події
09:42 31.07.2025

У Києві серед постраждалих 9 дітей, одна дитина загинула від ворожої атаки

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У Києві серед постраждалих 9 дітей, одна дитина загинула від ворожої атаки
Фото: ДСНС

У Києві серед постраждалих від ворожої нічної атаки 9 дітей, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни", - написав він у телеграм у четвер.

Кличко розмістив відео із Солом’янського району, де в результаті атаки загинуло два мирні мешканці.

"Є загиблі і в Соломʼянському районі, де сильно пошкоджений внаслідок атаки ворога житловий будинок", - написав він.

Кличко нагадав, що наразі відомо загалом про 6 загиблих мешканців столиці, серед жертв — шестирічний хлопчик.

Теги: #київ #атака_рф #діти

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