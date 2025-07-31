Інтерфакс-Україна
Події
06:36 31.07.2025

31 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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31 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1254 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1254 RUSSIAN AGRESSION

31 липня в Україні і світі відзначають Міжнародний день вшанування рятувальників на воді, День обізнаності про незвичайні музичні інструменти, Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій, День народження Гаррі Поттера, День безпородного собаки, Всесвітній день рейнджерів, День африканської жінки.

Православна церква вшановує пам'ять святого праведного Євдокима.

Міжнародний день вшанування рятувальників

Міжнародний день вшанування рятувальників, присвячений професіоналам, які гарантують безпеку на воді, а також висловлюванню подяки тим, хто рятує життя в надзвичайних ситуаціях.

Щороку близько 10 000 людей вберігаються від утоплення завдяки героїчним зусиллям рятувальників.

День обізнаності про незвичайні музичні інструменти

День обізнаності про незвичайні музичні інструменти, що відзначається щорічно 31 липня, запрошує любителів музики дослідити та оцінити захоплюючий світ рідкісних та унікальних музичних інструментів.

Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій

Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій, який відзначається щороку в останній четвер липня, є визнанням значного внеску фахівців з впровадження цифрових технологій у всьому світі.

День народження Гаррі Поттера

Саме 31 липня 1980 року, згідно з історією, яку придумала знаменита Джоан Роулінґ, народився Гаррі Поттер.

Цей день також є днем народження авторки серії романів про легендарного хлопчика.

День безпородного собаки

День безпородного собаки започаткований захисницею тварин і біхевіористкою Колін Пейдж. Мета цього свята — нагадати про важке становище собак змішаних порід, які часто стикаються з проблемами в пошуку домівки через те, що перевага віддається чистокровним породам.

Але насправді собаки змішаних порід мають унікальний генетичний склад, який може призвести до меншої кількості проблем зі здоров’ям та поєднання найкращих характеристик різних порід.

Всесвітній день рейнджерів

Заснований 2007 року Міжнародною федерацією рейнджерів з метою відзначити внесок паркових рейнджерів у охорону природи та вшанувати пам’ять загиблих рейнджерів, які виконували свою службу.

День африканської жінки

Заснований на африканській конференції жінок, яка відбулася у Дар-ес-Саламі (Танзанія) 1962 року. Свято спрямоване на підвищення обізнаності про жінок з Африки, їхні досягнення та внесок у суспільство. Також день африканської жінки допомагає африканським жінкам подолати проблеми утисків прав та дискримінації.

Цього дня народилися:

175 років від дня народження Сергія Андрійовича Подолинського (1850–1891), українського вченого, економіста, соціолога, публіциста, мислителя, лікаря, громадсько-політичного діяча;

90 років від дня народження Ніни Іванівни Велігоцької (1935–2015), української художниці, мистецтвознавиці;

60 років від дня народження Джоан Роулінг (Ролінґ) (літ. псевд. Дж. К. Роулінг) (1965), британської письменниці, сценаристки, кінопродюсерки, авторки серії романів про Ґаррі Поттера.

Ще в цей день:

1837 – Урочисте закладення будівлі (Червоний корпус) Київського університету;

1941 - Кость Паньківський у Львові стає очільником Генерального секретаріату Української Національної Ради;

1971 -Уперше людина проїжджає по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle;

1975 - У Гельсінкі відкривається Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини;

1994 - Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м.

Церковне свято:

День пам’яті святого праведного Євдокима

Святий Євдоким народився в Каппадокії (Мала Азія) у благочестивій родині. За часів імператора Феофіла (829-842), він служив у війську. Євдоким вирізнявся своєю доброчесністю. Він ретельно виконував заповіді Божі, постився, любив молитву та каявся у своїх гріхах.

Пізніше, імператор Феофіл призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Він справедливо управляв народом, допомагав бідним та захищав скривджених.

Після смерті, святі мощі Євдокима стали джерелом зцілення для хворих. Його життя та святість вразили багатьох, і він став покровителем та об’єктом поклоніння.

Іменини: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.

Теги: #31_липня #церковне_свято #цей_день #якесьогоднісвято

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