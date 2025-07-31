Одного постраждалого внаслідок масованої атаки російських БПЛА медики госпіталізували - Кличко

Медики госпіталізували одного постраждалого внаслідок масованої нічної атаки російських ударних дронів по Києву, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм станом на 00:45 четверга.

"Одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці", - написав Кличко.

Перед цим він повідомив, що пошкодження чи загоряння внаслідок ворожої атаки зафіксовані на шести локаціях у Соломʼянському районі та на одній - у Святошинському.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5072

https://t.me/vitaliy_klitschko/5071