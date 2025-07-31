Інтерфакс-Україна
Події
00:51 31.07.2025

Одного постраждалого внаслідок масованої атаки російських БПЛА медики госпіталізували - Кличко

1 хв читати

Медики госпіталізували одного постраждалого внаслідок масованої нічної атаки російських ударних дронів по Києву, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм станом на 00:45 четверга.

"Одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці", - написав Кличко.

Перед цим він повідомив, що пошкодження чи загоряння внаслідок ворожої атаки зафіксовані на шести локаціях у Соломʼянському районі та на одній - у Святошинському.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5072

https://t.me/vitaliy_klitschko/5071

Теги: #київ #постраждалий #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:54 30.07.2025
Уламки збитих російських дронів впали у двох локаціях Солом'янського району – КМВА

Уламки збитих російських дронів впали у двох локаціях Солом'янського району – КМВА

18:07 30.07.2025
Кличко про 8 млрд: влада мститься Києву

Кличко про 8 млрд: влада мститься Києву

15:22 30.07.2025
В метро Києва поліція затримала "зачепера", який п’яним на спір катався між вагонами

В метро Києва поліція затримала "зачепера", який п’яним на спір катався між вагонами

08:55 30.07.2025
Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, деякі потяги прямуватимуть зміненим маршрутом

Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, деякі потяги прямуватимуть зміненим маршрутом

02:53 30.07.2025
У Харкові троє постраждалих - мер

У Харкові троє постраждалих - мер

02:20 30.07.2025
Через падіння уламків ворожого дрону у Харкові горить автівка, даних про постраждалих немає

Через падіння уламків ворожого дрону у Харкові горить автівка, даних про постраждалих немає

02:13 30.07.2025
Росіяни вдарили БпЛА по Харкову, можливі повторні удари - мер

Росіяни вдарили БпЛА по Харкову, можливі повторні удари - мер

01:40 30.07.2025
Армія РФ атакувала людей в черзі по воду на Харківщині, є жертви та поранені - прокуратура

Армія РФ атакувала людей в черзі по воду на Харківщині, є жертви та поранені - прокуратура

20:18 29.07.2025
Дофінансування держзакупівлі ліків на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях – Адаманов

Дофінансування держзакупівлі ліків на 3,1 млрд грн дозволить закрити 100% потреби по багатьом позиціям онкології та серцево-судинних захворюваннях – Адаманов

10:20 29.07.2025
На сайті Київради зареєстровано петицію щодо закриття КП "Плесо" через звинувачення у нищенні водойм

На сайті Київради зареєстровано петицію щодо закриття КП "Плесо" через звинувачення у нищенні водойм

ВАЖЛИВЕ

П'ятеро загиблих, з них четверо українців, внаслідок ДТП у Словенії - ЗМІ

Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

Зеленський: Усі активи АРМА мають працювати максимально на оборону

Буданов доповів Зеленському щодо деяких українських операцій

Зеленський погодив основні принципи угод із США щодо зброї

ОСТАННЄ

Сибіга заявив, що Україна виправить закон про боротьбу з корупцією – ЗМІ

Республіканці внесли на розгляд Сенату законопроєкт про фонд фінансування передання зброї Україні - ЗМІ

П'ятеро загиблих, з них четверо українців, внаслідок ДТП у Словенії - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 159 ворожих атак - Генштаб

Сибіга зустрівся з представниками оборонних компаній Фінляндії

Свириденко обговорила з Девіс запуск Інвестиційного фонду США-Україна і потенційні оборонні угоди

"Укрзалізниця" відкриє лаунж-зону на Південному вокзалі у Києві

Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

Зеленський: Усі активи АРМА мають працювати максимально на оборону

Буданов доповів Зеленському щодо деяких українських операцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА