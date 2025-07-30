Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

Українська сторона продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї, міністр оборони Денис Шмигаль доповів про комунікацію у форматі "Рамштайн", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми зберегли цей формат, і я дуже вдячний усім нашим партнерам за його дієвість", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Окрім того, Зеленський зазначив, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко та Шмигаль виконали доручення щодо контрактів для 18–24 річних, у яких розширяється коло людей, які можуть приєднатись до Сил оборони.

"Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову – на використання дронів. Два роки контракт, усі бонуси контракту 18–24, дуже хороші виплати й повне навчання, як це й потрібно. Працювати будемо через бригади", - сказав Зеленський.

Окрім того, він зазначив, що уряд роширив можливості для виробників зброї та можливості залучати кредити, щоб виробництва давали "більше й більше продукту, більше й більше результату для наших Сил оборони".

Раніше заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що контрактна програма для 18-24-річних тепер розширена, і поширюється на операторів безпілотних систем.