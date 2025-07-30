Інтерфакс-Україна
Події
20:46 30.07.2025

Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

1 хв читати
Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

Українська сторона продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї, міністр оборони Денис Шмигаль доповів про комунікацію у форматі "Рамштайн", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми зберегли цей формат, і я дуже вдячний усім нашим партнерам за його дієвість", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Окрім того, Зеленський зазначив, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко та Шмигаль виконали доручення щодо контрактів для 18–24 річних, у яких розширяється коло людей, які можуть приєднатись до Сил оборони.

"Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову – на використання дронів. Два роки контракт, усі бонуси контракту 18–24, дуже хороші виплати й повне навчання, як це й потрібно. Працювати будемо через бригади", - сказав Зеленський.

Окрім того, він зазначив, що уряд роширив можливості для виробників зброї та можливості залучати кредити, щоб виробництва давали "більше й більше продукту, більше й більше результату для наших Сил оборони".

Раніше заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що контрактна програма для 18-24-річних тепер розширена, і поширюється на операторів безпілотних систем.

 

Теги: #зброя #постачання #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 30.07.2025
Зеленський: Усі активи АРМА мають працювати максимально на оборону

Зеленський: Усі активи АРМА мають працювати максимально на оборону

20:37 30.07.2025
Буданов доповів Зеленському щодо деяких українських операцій

Буданов доповів Зеленському щодо деяких українських операцій

20:33 30.07.2025
Зеленський погодив основні принципи угод із США щодо зброї

Зеленський погодив основні принципи угод із США щодо зброї

11:43 30.07.2025
Зеленський підписав закон про публічно-приватне партнерство

Зеленський підписав закон про публічно-приватне партнерство

20:18 29.07.2025
Зеленський пропонує Раді затвердити високу ієрархією Хреста бойових заслуг серед нагород

Зеленський пропонує Раді затвердити високу ієрархією Хреста бойових заслуг серед нагород

20:11 29.07.2025
Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

20:06 29.07.2025
Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн - Зеленський

Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн - Зеленський

18:24 29.07.2025
Зеленський обговорив з прем’єром Канади антикорупційні закони та санкції проти РФ

Зеленський обговорив з прем’єром Канади антикорупційні закони та санкції проти РФ

16:39 29.07.2025
Зеленський і Фредеріксен обговорили євроінтеграцію України

Зеленський і Фредеріксен обговорили євроінтеграцію України

16:30 29.07.2025
Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Усі активи АРМА мають працювати максимально на оборону

Буданов доповів Зеленському щодо деяких українських операцій

Зеленський погодив основні принципи угод із США щодо зброї

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

ОСТАННЄ

Сибіга зустрівся з представниками оборонних компаній Фінляндії

Свириденко обговорила з Девіс запуск Інвестиційного фонду США-Україна і потенційні оборонні угоди

"Укрзалізниця" відкриє лаунж-зону на Південному вокзалі у Києві

Кількість постраждалих через ракетний удар у передмісті Харкова зросла до восьми, одна людина загинула

Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах

Жінки з медичною освітою будуть взяті на військовий облік автоматично, без їх особистої присутності – постанова уряду

Шмигаль: Міноборони чекає аудит угод та фінансів, а також кадрова інвентаризація

Отримувачі компенсацій "єВідновлення" відзначають недостатні строки для використання коштів та високі ціни підрядників – дослідження

Держбюджет у 2024р втратив 5 млрд грн через нелегальний продаж рідин до електронних цигарок - дослідження

Шмигаль: Україна близька до створення власних балістичних ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА