Інтерфакс-Україна
Події
18:16 30.07.2025

Уряд схвалив законопроєкт щодо звітування деякими підприємствами про сталий розвиток

2 хв читати

Кабінет міністрів в середу схвалив проєкт закону щодо запровадження звітності зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств.

Згідно із публікацією представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука в телеграм-каналі, документ спрямовано на гармонізацію національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності з вимогами європейського законодавства.

Пропонується запровадити в країні складення, подання та оприлюднення звітності зі сталого розвитку, актуалізувати критерії для визначення категорії підприємств та груп, а також врегулювати питання щодо ведення бухобліку державними унітарними підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток) належать державі, за міжнародними стандартами фінзвітності, а також складання та подання ними звіту про управління.

Раніше, 25 червня, про такі плани повідомляло Міністерство фінансів. В ньому пояснили, що така звітність стосуватиметься великих підприємств та материнських компаній великих груп, а також середніх та малих підприємств, цінні папери яких допущено до торгів на регульованому ринку капіталу. Інформація в документі міститиме повідомлення про вплив компанії на екологію, соціальні питання, трудові відносини, права людини, антикорупційну діяльність, а також про те, як ці питання впливають на їхню діяльність. Крім того, інформація про сталий розвиток подаватиметься за європейськими стандартами (ESRS) у вигляді окремого розділу звіту з управління.

Зазначається, що нові правила будуть впроваджуватися поетапно. Великим та материнським підприємствам, які мають понад 500 працівників, пропонується почати звітувати про сталий розвиток у 2028 році, середнім та малим - у 2030 році.

Теги: #кабмін #мельничук #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 30.07.2025
Проєкт постанови про відновлення онлайн-трансляцій засідань Ради зареєстровано у парламенті - Юрчишин

Проєкт постанови про відновлення онлайн-трансляцій засідань Ради зареєстровано у парламенті - Юрчишин

17:54 30.07.2025
Власники пального будуть відображатися в системі електронного адміністрування для контролю за його обігом – Кабмін

Власники пального будуть відображатися в системі електронного адміністрування для контролю за його обігом – Кабмін

17:21 30.07.2025
Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

17:01 30.07.2025
Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан

Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан

16:53 30.07.2025
Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

16:50 30.07.2025
Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

15:59 30.07.2025
Кабмін затвердив "Дія.Картку" - Свириденко

Кабмін затвердив "Дія.Картку" - Свириденко

14:53 30.07.2025
Кабмін затвердив порядок виплати 15 млн грн для родини загиблого добровольця

Кабмін затвердив порядок виплати 15 млн грн для родини загиблого добровольця

14:23 30.07.2025
Кабмін на засіданні в середу не призначив директора БЕБ - Железняк

Кабмін на засіданні в середу не призначив директора БЕБ - Железняк

14:11 30.07.2025
Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

ВАЖЛИВЕ

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

ОСТАННЄ

Коломойський оскаржить рішення суду за позовом ПриватБанку

Шмигаль: Міноборони чекає аудит угод та фінансів, а також кадрова інвентаризація

Отримувачі компенсацій "єВідновлення" відзначають недостатні строки для використання коштів та високі ціни підрядників – дослідження

Держбюджет у 2024р втратив 5 млрд грн через нелегальний продаж рідин до електронних цигарок - дослідження

Шмигаль: Україна близька до створення власних балістичних ракет

Грем порадив РФ зв'язатися з контр партнерами, щоб з'ясувати, чи поділяють вони російську "зверхню позицію" що до санкцій

Шмигаль: Мобілізація на 90% - це свідоме рішення українців

"Сінево" зацікавлене в купівлі бізнесів та може вийти на медринок найближчими роками

Кабмін і Рада створять єдиного державного оператора з меліорації, нецентральні зрошувальні системи передадуть ОВК - Соболев

Довічне увʼязнення отримала медсестра з Херсона, яка передавала окупантам особисті дані українських військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА