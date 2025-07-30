Допомогу за програмою "єВідновлення" отримали понад 100 тис. родин - Мінрозвитку

Допомогу на ремонт або придбання нового житла в рамках програми "єВідновлення" отримали понад 100 тис українських родин, повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

"Україна стала першою країною у світі, що в умовах війни впроваджує відбудову та запустила прозору, ефективну та масштабну систему житлових компенсацій. Уже понад 100 тис. родин отримали допомогу на ремонт або придбання нового житла. Кожна виплата - це не лише цифра, а й відновлення справедливості та повернення до гідного життя ", – зазначила вона в ході національного форуму "Від руйнування до відновлення: забезпечення ефективного доступу до компенсаційного механізму" в Києві у вівторок.

За даними Козловської, понад 97 тис. сімей вже отримали компенсації за пошкоджене житло на загальну суму 9,7 млрд грн; реалізовано майже 12,5 тис. сертифікатів на придбання нового житла замість знищеного на загальну суму 20 млрд грн. Також 580 громадян отримали виплати першого траншу на відбудову житла на власній земельній ділянці на суму понад 713 млн грн.

Також віднедавна з’явилася можливість дистанційного обстеження житла на територіях активних бойових дій. Цей інструмент дозволяє комісіям фіксувати факт знищення житла без виїзду на місце. Натомість для цього використовуватимуть фото- та відеоматеріали, отримані за допомогою зйомки з дронів, супутникові знімки, акти ДСНС і поліції, а також матеріали, надані самими власниками житла та свідками подій. Такий механізм надає доступ до компенсацій для людей, які втратили житло на територіях, де тривають бойові дії. Мінрозвитку вже провело серію навчань для комісій із прифронтових регіонів, які працюватимуть із цим інструментом.

Козловська повідомила, що Мінрозвитку працює над запуском нової програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які втратили своє житло на тимчасово окупованих територіях. Вони зможуть отримати компенсацію для придбання нового житла, першого внеску за іпотекою або погашення іпотечного кредиту. На першому етапі програмою зможуть скористатись учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих захисників і захисниць.

Директорка Інституту житла Аліна Москаленко констатувала, що існуючого наразі фінансування програми "єВідновлення" критично недостатньо для покриття житлових потреб щонайменше 6,5 млн українців, чиї домівки знищені або пошкоджені, а також мільйонів громадян з тимчасово окупованих територій. Також її ресурси залишаються недоступними для людей, які не мали юридично підтвердженого права власності на житло на момент його пошкодження або руйнування.

"Моя особиста позиція можливо не найпопулярніша але, на мою думку, виправдана: міжнародні організації, які надають підтримку у вигляді встановлення, наприклад, модульних будинків (але саме житлових, тобто якісних і придатних для постійного проживання, а не тимчасових контейнерів), повинні орієнтуватися насамперед на ці категорії постраждалих.

Водночас отримання такої допомоги, якщо вона відповідає стандартам якості, має передбачати відмову особи від участі в програмі "єВідновлення". Це дозволить уникнути дублювання допомоги та сприятиме справедливому і раціональному розподілу обмежених ресурсів", - зазначила Москаленко.