Інтерфакс-Україна
Події
17:26 30.07.2025

Київ очікує, що члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України - Сибіга

1 хв читати
Київ очікує, що члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вітає мобілізацію європейського оборонного фінансування через фонди спільної програми оборонних інвестицій (SAFE, Security Action for Europe).

"Це довгоочікувана мобілізація європейського оборонного фінансування через новий механізм SAFE. Я вітаю Андрюса Кубілюса (єврокомісар з питань оборони – ІФ-У) за його успішні зусилля. Європа знаходиться на шляху до значного зміцнення своєї оборонної промисловості, і Україна є важливим елементом цих зусиль. Це рух у правильному напрямку – до підвищення самодостатності та стабільності континенту", - написав міністр у соцмережі Х у середу.

Сибіга зазначив, що Україна також очікує, що країни-члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України, що є економічно ефективною інвестицією в довгостроковий мир і безпеку Європи.

Єврокомісія (ЄК) повідомила в середу, що 18 держав-членів ЄС запросили щонайменше 127 млрд євро в рамках спільної програми оборонних інвестицій SAFE. В опублікованому комюніке ЄК привітала "виявлений інтерес з боку Бельгії, Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Іспанії, Франції, Хорватії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини та Фінляндії до отримання кредитів у рамках інструменту SAFE".

Очікується, що SAFE залучить до 150 млрд євро інвестицій.

SAFE – інструмент ЄС, що підтримує інвестиції в такі сфери, як оборона, інфраструктура подвійного призначення, кіберпотенціал і стратегічні ланцюжки поставок, нагадали в Брюсселі.

Теги: #фінансування #єс #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 30.07.2025
Європейські країни позичать мільярди у ЄС на переозброєння України – ЗМІ

Європейські країни позичать мільярди у ЄС на переозброєння України – ЗМІ

20:23 29.07.2025
Свириденко: ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована

Свириденко: ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована

17:44 29.07.2025
Сибіга вдячний Польщі за налаштованість на тісну співпрацю заради спільного майбутнього в ЄС і НАТО

Сибіга вдячний Польщі за налаштованість на тісну співпрацю заради спільного майбутнього в ЄС і НАТО

16:23 29.07.2025
Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

Сибіга: Путін відкидає мирні зусилля, необхідна максимальна синхронізація санкцій

15:24 29.07.2025
Україна повинна продовжувати реформи, щоб стати сильним членом ЄС, – глава МЗС Чехії

Україна повинна продовжувати реформи, щоб стати сильним членом ЄС, – глава МЗС Чехії

14:37 29.07.2025
Голови МЗС України та Чехії обговорили двосторонню співпрацю

Голови МЗС України та Чехії обговорили двосторонню співпрацю

05:24 29.07.2025
Європейські союзники мають намір звернутися до ЄС за мільярдними кредитами на купівлю зброї для України - ЗМІ

Європейські союзники мають намір звернутися до ЄС за мільярдними кредитами на купівлю зброї для України - ЗМІ

13:58 28.07.2025
Молдову буде включено в зону роумінгу ЄС на початку 2026 року

Молдову буде включено в зону роумінгу ЄС на початку 2026 року

10:36 28.07.2025
Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

21:15 27.07.2025
США та ЄС уклали торговельну угоду – ЗМІ

США та ЄС уклали торговельну угоду – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

ОСТАННЄ

Коломойський оскаржить рішення суду за позовом ПриватБанку

Шмигаль: Міноборони чекає аудит угод та фінансів, а також кадрова інвентаризація

Отримувачі компенсацій "єВідновлення" відзначають недостатні строки для використання коштів та високі ціни підрядників – дослідження

Держбюджет у 2024р втратив 5 млрд грн через нелегальний продаж рідин до електронних цигарок - дослідження

Шмигаль: Україна близька до створення власних балістичних ракет

Грем порадив РФ зв'язатися з контр партнерами, щоб з'ясувати, чи поділяють вони російську "зверхню позицію" що до санкцій

Уряд схвалив законопроєкт щодо звітування деякими підприємствами про сталий розвиток

Шмигаль: Мобілізація на 90% - це свідоме рішення українців

Проєкт постанови про відновлення онлайн-трансляцій засідань Ради зареєстровано у парламенті - Юрчишин

"Сінево" зацікавлене в купівлі бізнесів та може вийти на медринок найближчими роками

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА