Київ очікує, що члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вітає мобілізацію європейського оборонного фінансування через фонди спільної програми оборонних інвестицій (SAFE, Security Action for Europe).

"Це довгоочікувана мобілізація європейського оборонного фінансування через новий механізм SAFE. Я вітаю Андрюса Кубілюса (єврокомісар з питань оборони – ІФ-У) за його успішні зусилля. Європа знаходиться на шляху до значного зміцнення своєї оборонної промисловості, і Україна є важливим елементом цих зусиль. Це рух у правильному напрямку – до підвищення самодостатності та стабільності континенту", - написав міністр у соцмережі Х у середу.

Сибіга зазначив, що Україна також очікує, що країни-члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України, що є економічно ефективною інвестицією в довгостроковий мир і безпеку Європи.

Єврокомісія (ЄК) повідомила в середу, що 18 держав-членів ЄС запросили щонайменше 127 млрд євро в рамках спільної програми оборонних інвестицій SAFE. В опублікованому комюніке ЄК привітала "виявлений інтерес з боку Бельгії, Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Іспанії, Франції, Хорватії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини та Фінляндії до отримання кредитів у рамках інструменту SAFE".

Очікується, що SAFE залучить до 150 млрд євро інвестицій.

SAFE – інструмент ЄС, що підтримує інвестиції в такі сфери, як оборона, інфраструктура подвійного призначення, кіберпотенціал і стратегічні ланцюжки поставок, нагадали в Брюсселі.