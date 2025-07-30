Інтерфакс-Україна
Події
16:53 30.07.2025

Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

1 хв читати
Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

Кабінет міністрів спростив  надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів та ветеранок, а також їх родин та родин загиблих Захисників та Захисниць України.

Згідно з повідомленням Міністерства у справах ветеранів, змінами: оновлено склад мультидисциплінарної команди, що надає психологічну допомогу третього рівня — без обов’язкової присутності соціального працівника, адже  фахівець із супроводу ветеранів може залучати соціального працівника за потреби; удосконалено порядок надання послуг — щоб процедура була простішою та прозорішою; уточнено порядок розрахунку та виплати компенсації за надані послуги.

"Завдяки оновленим правилам більше ветеранів та ветеранок зможуть отримати своєчасну та якісну психологічну допомогу… Спрощено вимоги до суб’єктів надання послуг і вдосконалено механізми компенсації, що дозволить залучити більше психологів у громадах по всій Україні… Нові підходи до фінансування послуг дозволять спрямовувати ресурси саме туди, де вони найбільше потрібні — на реальну допомогу ветеранам та ветеранкам… Спрощено звітність для психологів. Це зменшить адміністративне навантаження і дозволить фахівцям зосередитися на головному — роботі з людьми", - розповіли в міністерстві.

Теги: #кабмін #допомога #ветерани #психологічна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:21 30.07.2025
Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

17:01 30.07.2025
Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан

Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан

16:50 30.07.2025
Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

15:59 30.07.2025
Кабмін затвердив "Дія.Картку" - Свириденко

Кабмін затвердив "Дія.Картку" - Свириденко

14:53 30.07.2025
Кабмін затвердив порядок виплати 15 млн грн для родини загиблого добровольця

Кабмін затвердив порядок виплати 15 млн грн для родини загиблого добровольця

14:23 30.07.2025
Кабмін на засіданні в середу не призначив директора БЕБ - Железняк

Кабмін на засіданні в середу не призначив директора БЕБ - Железняк

14:11 30.07.2025
Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

13:49 30.07.2025
Кабмін надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів виробників дронів і РЕБ - Свириденко

Кабмін надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів виробників дронів і РЕБ - Свириденко

13:43 30.07.2025
Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності

Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності

13:35 30.07.2025
Кабмін звільнив Васильчук з посади заступника міністра юстиції

Кабмін звільнив Васильчук з посади заступника міністра юстиції

ВАЖЛИВЕ

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

ОСТАННЄ

Київ очікує, що члени ЄС будуть використовувати фонди SAFE для інвестування в оборону України - Сибіга

Ринку капіталу України для розвитку потрібні особові інвестрахунки та накопичувальні пенсії – глава ІГ "Універ"

Генштаб ЗСУ: На всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 121 бій, найгарячіше – на покровському напрямку

Девіс та Стефанішина обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства

Одеська область в сезоні-2026 розширить площі під баштанами до 4 тис. га – Одеська ОВА

Трамп заявив, що 1 серпня – остаточна дата для укладення США торговельних угод з іншими країнами

Під час гасіння масштабної пожежі на складах у передмісті Харкова постраждали двоє вогнеборців – ОВА

Гороховський брав участь у ділових справах Коломойського та Боголюбова до червня 2019р, стверджує Лондонський суд

Компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд - Пишний

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти в цілому президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ/САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА