Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

Кабінет міністрів спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів та ветеранок, а також їх родин та родин загиблих Захисників та Захисниць України.

Згідно з повідомленням Міністерства у справах ветеранів, змінами: оновлено склад мультидисциплінарної команди, що надає психологічну допомогу третього рівня — без обов’язкової присутності соціального працівника, адже фахівець із супроводу ветеранів може залучати соціального працівника за потреби; удосконалено порядок надання послуг — щоб процедура була простішою та прозорішою; уточнено порядок розрахунку та виплати компенсації за надані послуги.

"Завдяки оновленим правилам більше ветеранів та ветеранок зможуть отримати своєчасну та якісну психологічну допомогу… Спрощено вимоги до суб’єктів надання послуг і вдосконалено механізми компенсації, що дозволить залучити більше психологів у громадах по всій Україні… Нові підходи до фінансування послуг дозволять спрямовувати ресурси саме туди, де вони найбільше потрібні — на реальну допомогу ветеранам та ветеранкам… Спрощено звітність для психологів. Це зменшить адміністративне навантаження і дозволить фахівцям зосередитися на головному — роботі з людьми", - розповіли в міністерстві.