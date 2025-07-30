В метро Києва поліція затримала "зачепера", який п’яним на спір катався між вагонами

В столичному метрополітені на станції "Славутич" в середу поліцейські столичної підземки затримали "зачепера", який п’яним катався між вагонами, повідомляє поліція Києва.

"Інцидент відбувся сьогодні на станції метро "Славутич". Так, співробітники метрополітену та правоохоронці виявили чоловіка, який, ризикуючи своїм життям, їхав між вагонами електропотягу", - йдеться в повідомленні поліції в телеграм-каналі в середу.

В поліції зазначають, що, побачивши поліцейських, 26-річний киянин почав тікати та чинити опір, ігноруючи законні вимоги працівника поліції.

"Охоронці порядку затримали порушника – він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що на спір катався між вагонами, а намагався втекти від правоохоронців, аби уникнути відповідальності", - уточнюють в поліції.

На затриманого поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).