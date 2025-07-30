Одна людина загинула, ще 4 поранені у Донецькій області через обстріли окупантів – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Внаслідок обстрілів житлової забудови у Костянтинівці (Донецька обл.) загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у середу.

"Одна людина загинула, ще четверо – поранені, внаслідок ворожого удару по житловій забудові у Костянтинівці на Донеччині! Пошкоджені 8 багатоповерхівок, 6 приватних будинків й автомобіль. Горіли житловий будинок, гараж і господарча споруда – надзвичайники ліквідували загоряння", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

За інформацією, у Слов’янську виникла пожежа в адміністративній будівлі, п’ятьох автобусів та легкового автомобіля. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння на площі 210 кв. м.

У Краматорську внаслідок ворожого удару виникла пожежа гаражів, яку рятувальник ліквідували на площі 300 кв. м.