Інтерфакс-Україна
Події
11:19 30.07.2025

Одна людина загинула, ще 4 поранені у Донецькій області через обстріли окупантів – ДСНС

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Одна людина загинула, ще 4 поранені у Донецькій області через обстріли окупантів – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Внаслідок обстрілів житлової забудови у Костянтинівці (Донецька обл.) загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у середу.

"Одна людина загинула, ще четверо – поранені, внаслідок ворожого удару по житловій забудові у Костянтинівці на Донеччині! Пошкоджені 8 багатоповерхівок, 6 приватних будинків й автомобіль. Горіли житловий будинок, гараж і господарча споруда – надзвичайники ліквідували загоряння", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

За інформацією, у Слов’янську виникла пожежа в адміністративній будівлі, п’ятьох автобусів та легкового автомобіля. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння на площі 210 кв. м.

У Краматорську внаслідок ворожого удару виникла пожежа гаражів, яку рятувальник ліквідували на площі 300 кв. м.

Теги: #постраждалі #донецька_область #дснс #обстріл

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