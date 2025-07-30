Інтерфакс-Україна
Події
10:36 30.07.2025

Мистецький поїзд з фотовиставкою Баффета відкритий для відвідувачів на станції "Жмеринка" 30 і 31 липня - "УЗ"

1 хв читати
Мистецький поїзд з фотовиставкою Баффета відкритий для відвідувачів на станції "Жмеринка" 30 і 31 липня - "УЗ"
Фото: https://t.me/UkrzalInfo/

Мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффета відкритий для відвідувачів на залізничній станції "Жмеринка" 30 та 31 липня з 10:00 до 18:00, повідомляє пресслужба АО "Укрзалізниця" ("УЗ").

"Виставка присвячена війні в Україні та силі людей, які боряться за незалежність", - йдеться у повідомленні перевізника в Телеграм-каналі в середу.

Вхід для відвідувачів безкоштовний, але для цього потрібна реєстрація на сайті "Аrt Train Укрзалізниця".

Мистецький поїзд було створено за підтримки фонду Говарда Баффета. У переобладнаних вагонах представлено фотографії Баффета, які документують події в Україні під час повномасштабної війни.

Говард Баффет є засновником, головою та генеральним директором фонду Говарда Баффета. За даними на сайті "Аrt Train Укрзалізниця", від початку повномасштабного вторгнення фонд виділив понад $1 млрд на допомогу Україні.

Теги: #потяг #мистецький #укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 30.07.2025
Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, деякі потяги прямуватимуть зміненим маршрутом

Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, деякі потяги прямуватимуть зміненим маршрутом

15:33 29.07.2025
"Укрзалізниця" виявила лише 0,1% порушників під час перевірок пасажирів

"Укрзалізниця" виявила лише 0,1% порушників під час перевірок пасажирів

19:49 28.07.2025
Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є 5 українців

Серед постраждалих пасажирів поїзду, що зійшов з рейок у Німеччині, є 5 українців

00:45 28.07.2025
У Німеччині зійшов з рейок пасажирський поїзд – є загиблі та постраждалі

У Німеччині зійшов з рейок пасажирський поїзд – є загиблі та постраждалі

03:37 27.07.2025
"Укрзалізниця" оголосила про додаткові потяги в серпні

"Укрзалізниця" оголосила про додаткові потяги в серпні

11:24 25.07.2025
"Укрзалізниця" отримала 18 газопоршневих електростанцій загальною потужністю 41,4 МВт через Фонд підтримки енергетики

"Укрзалізниця" отримала 18 газопоршневих електростанцій загальною потужністю 41,4 МВт через Фонд підтримки енергетики

11:18 25.07.2025
"Укрзалізниця" запустить центр сповіщень для вантажоперевізників

"Укрзалізниця" запустить центр сповіщень для вантажоперевізників

10:59 25.07.2025
"Укрзалізниця" тестово поширює верифікацію через "Дію" на 5 внутрішніх поїздів

"Укрзалізниця" тестово поширює верифікацію через "Дію" на 5 внутрішніх поїздів

19:59 24.07.2025
"Укрзалізниця" попередила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів

"Укрзалізниця" попередила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів

14:11 23.07.2025
Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях

Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

РФ вдарила по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ, три жертви та 18 постраждалих

Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів

Свириденко: ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована

Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

ОСТАННЄ

Європейські країни позичать мільярди у ЄС на переозброєння України – ЗМІ

Україні вдалося повернути з російської окупації ще трьох дітей – Єрмак

Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

СБУ затримала "крота" ФСБ у Силах оборони на Харківщині: наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу

Мінспорту і "ПлейСіті" домовилися про співпрацю уі запобіганні маніпулюванню результатами спортивних змагань

Статус особи, постраждалої від торгівлі людьми, встановлено 112 українцям з початку 2025р - Мінсоцполітики

Прокуратура повідомила про підозру колишньому керівнику ТЦК, який допоміг екскерівнику КП "Київський метрополітен" виїхати за кордон

Київська влада не підтримала заклик ліквідувати "Київзеленбуд"

У Львові розпочалося будівництво ТРЦ Kvartal City

Київська влада відхилила петицію про усунення Москаля з посади голови комісії Київради з екологічної політики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА