Мистецький поїзд з фотовиставкою Баффета відкритий для відвідувачів на станції "Жмеринка" 30 і 31 липня - "УЗ"

Фото: https://t.me/UkrzalInfo/

Мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффета відкритий для відвідувачів на залізничній станції "Жмеринка" 30 та 31 липня з 10:00 до 18:00, повідомляє пресслужба АО "Укрзалізниця" ("УЗ").

"Виставка присвячена війні в Україні та силі людей, які боряться за незалежність", - йдеться у повідомленні перевізника в Телеграм-каналі в середу.

Вхід для відвідувачів безкоштовний, але для цього потрібна реєстрація на сайті "Аrt Train Укрзалізниця".

Мистецький поїзд було створено за підтримки фонду Говарда Баффета. У переобладнаних вагонах представлено фотографії Баффета, які документують події в Україні під час повномасштабної війни.

Говард Баффет є засновником, головою та генеральним директором фонду Говарда Баффета. За даними на сайті "Аrt Train Укрзалізниця", від початку повномасштабного вторгнення фонд виділив понад $1 млрд на допомогу Україні.