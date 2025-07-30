Через падіння уламків ворожого дрону у Харкові горить автівка, даних про постраждалих немає

За попередньою інформацією, падіння уламків ворожого БпЛА зафіксовано в Шевченківському районі Харкова.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, спалахнула автівка, також пошкоджено автомийку, скління багатоквартирного будинку і супермаркет.

"Про постраждалих наразі не повідомляють. Деталі уточнюються", - написав Терехову своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/16180

https://t.me/ihor_terekhov/2919