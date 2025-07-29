МВС та ЦПД спростували інформацію про нібито підвищений радіоактивний фон в Запорізькій області

Міністерство внутрішніх справ України та Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростували розповсюджувану в мережі інформацію про нібито підвищений радіоактивний фон в Запорізькій області.

"Станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми - 0,14 мкЗв/год. Радіаційний фон по країні стабільний - загрози для населення немає", - повідомили в телеграм-каналі МВС.

Утім, в міністерстві додали, що моніторинг триває.

У свою чергу, в міністерстві енергетики повідомили, що в соціальних мережах та деяких телеграм-каналах поширюється інформація про нібито "стрибок радіаційного фону" в Запоріжжі.

"Як повідомляє ДБР, на жодному з відомчих, державних та громадських автоматизованих постів контролю радіаційної обстановки не зафіксовано будь-яких змін радіаційного фону на ЗАЕС та в зоні спостереження", - сказано в телеграм-каналі Міненерго.

Зазначається, що радіаційний фон на території України перебуває в межах визначених норм.

Також за інформацією постійної моніторингової місії МАГАТЕ на ЗАЕС, жодних аварійних подій на окупованій атомній електростанції не відбувалося.

У Міненерго закликали довіряти лише перевіреній інформації з офіційних ресурсів.

А в ЦПД заявили, що поширюване відео про нібито "стрибок радіаційного фону" супроводжується заявами, що це потребує уваги та роз'яснень, хоча автор сам визнає, що не хоче "нагнітати паніку".

"Однак інформація на відео є недостовірною, оскільки рівень гамма-фону в Запорізькій області через природну радіацію становить 10-17 мкР·год-1 і може коливатися в межах норми. Дозиметр, який зняли на відео, не надає точних показників через недостатній час калібрування (менше 10 секунд)", - сказано в ЦПД.

У відомстві зазначили, що для отримання точних даних про рівень радіації потрібно більше часу та точніші показники. У ЦПД також зазначають, що датчики, які вимірюють радіаційний фон на тимчасово окупованих територіях, доступні тільки МАГАТЕ, і саме ця організація надає підтверджену інформацію щодо рівня радіації в таких зонах.

Джерела: https://t.me/mvs_ukraine/52591

https://t.me/energyofukraine/4192

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15127