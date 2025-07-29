Інтерфакс-Україна
Події
19:23 29.07.2025

Сирський побував у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі

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Сирський побував у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив, що вживаються заходи для забезпечення стійкості оборони, щоб не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя.

"Тримаю на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. Один із них – Запорізький. Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи", - написав Сирський у телеграм-каналі ввечері у вівторок.

За його словами, у зв’язку з активізацією ворога головком відпрацював у підрозділах, які ведуть оборону на Запоріжжі - заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань, віддав відповідні розпорядження для їх вирішення.

"Плани російських окупантів нам відомі. З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя", - зазначив Сирьский.

Теги: #сирський

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