Лубінець вимагає релокації пенітенціарних установ з зон бойових дій та службового розслідування щодо Біленьківської виправної колонії

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у зв'язку з останніми подіями у Біленьківській виправній колонії №99, у якій під час ворожого обстрілу загинули 16 людей, вимагає вжити невідкладних заходів щодо релокації таких установ та провести службове розслідування щодо службових осіб, які не забезпечили безпеки цивільних у цій установі.

Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі у вівторок, зазначивши що відповідне звернення він направив до прем’єр-міністра України та міністра юстиції.

"Вночі Росія обстріляла Біленьківську виправну колонію №99 — загинуло 16 людей, близько 50 — отримали поранення. Зруйнована їдальня, два гуртожитки та інші приміщення. Вчергове країна-агресор вбила цивільних громадян України. (...) Проте в цій ситуації викликає обурення ще й безвідповідальне ставлення виконавчої влади до безпеки людей, які утримуються у місцях несвободи, наближених до районів бойових дій", - написав він у телеграмі у вівторок.

Лубінець зазначив, що колонія, яку обстріляла РФ, розташована всього за 20 кілометрів із лінією зіткнення. "І раніше, я як омбудсман України, неодноразово звертався до центральних органів виконавчої влади, Кабінету міністрів України задля того, щоб була організована евакуація людей із місць несвободи". Крім того подібні рекомендації були напрацьовані і низкою громадських організацій.

"Ба більше, лише два місяці тому, мій представник з прав людини в місцях несвободи Віталій Нікулін порушував це питання на окремій нараді із керівництвом Мін’юсту: заступником Міністра юстиції України Пікаловим Євгеном та начальником департаменту з питань виконання кримінальних покарань Горобцем Євгеном. Зокрема, щодо евакуації саме цього місця несвободи. І який результат? Працівники Міністерства взяли інформацію до уваги, організували наради на місцевому рівні, але своєчасних дієвих заходів щодо релокації установи або евакуації людей, як ми бачимо, не було вжито. І лише після смертей та десятків поранених, упродовж одного дня, у Мін’юсту знайшлась можливість евакуювати усіх утримуваних у Біленьківської колонії до інших установ виконання покарань", - розповів Лубінець.

За його словами, саме тому він направив листи:

Міністру юстиції України з вимогою:

по-перше, вжити невідкладних заходів щодо релокації установ (евакуації утримуваних осіб);

по-друге, провести службове розслідування, за результатами якого вжити заходів щодо притягнення винних до відповідальності;

по-третє, надати оцінку попереднім діям відповідних службових осіб;

Прем’єр-міністру України з вимогою:

корегувати положень нормативно-правових актів щодо евакуації людей із місць несвободи. Зміни мають передбачати проведення оцінки стану безпеки перебування ув’язнених в місцях несвободи, а також встановлення безпечної відстані від зони бойових дій. Також потребує розширення перелік органів, які ухвалюють рішення про евакуацію утримуваних.

"Наразі очікую невідкладного реагування влади. Нам потрібні конкретні дії та зміни тут і зараз, щоб убезпечити цивільних від воєнних злочинів росіян. Росія ж має понести покарання за черговий воєнний злочин, а чиновники — за невиконання службових обов’язків", - наголосив він.