Інтерфакс-Україна
Події
17:44 29.07.2025

Сибіга вдячний Польщі за налаштованість на тісну співпрацю заради спільного майбутнього в ЄС і НАТО

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова комісії із закордонних справ Сейму Республіки Польща, голова Ради з питань співпраці з Україною Павло Коваль обговорили залучення польського бізнесу до інвестиційних проектів у відбудову України та продовження "конструктивного історичного діалогу" заради "спільного майбутнього в ЄС і НАТО", повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляється на сайті МЗС України, на зустрічі у вівторок, 29 липня, "сторони обговорили відбудову та відновлення України, активне залучення польського бізнесу до інвестиційних проєктів у нашій державі".

Зазначається, що Сибіга висловив вдячність за участь польської сторони у конференції з питань відбудови України, яка проходила у Римі. Співрозмовники домовилися про підготовку предметних пропозицій і документів для подальшої співпраці на цьому напрямі.

Глава МЗС висловив вдячність Польщі "за лідерство у підтримці України з самого початку повномасштабного вторгнення РФ і налаштованість на подальшу тісну співпрацю заради спільного майбутнього в ЄС і НАТО".

"Окрему увагу сторони приділили продовженню конструктивного історичного діалогу. У цьому контексті відзначили позитивні результати діяльності спільної робочої групи, наголосили на важливості належного вшанування місць історичної пам'яті, відзначили прогрес в отриманні необхідних дозволів, обговорили продовження пошукових та ексгумаційних робіт по обидва боки кордону", - йдеться у повідомленні МЗС України.

Теги: #польща #нато #україна #єс

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