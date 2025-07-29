Інтерфакс-Україна
Події
14:14 29.07.2025

В експосадовця ДСНС виявили майже 13 млн грн необґрунтованих активів

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В експосадовця ДСНС виявили майже 13 млн грн необґрунтованих активів

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) у колишнього начальника аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Запорізькій області виявили майже 13 млн гривень необґрунтованих активів, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі у вівторок відомство інформує, що за ініціативи ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело моніторинг способу життя експосадовця ДСНС, якого судять за організацію масштабної схеми розкрадання пального.

В ДБР нагадують, що у 2023 році Бюро повідомило підозру шести учасникам злочинного угрупування, які брали участь у розкраданні відомчого пального ДСНС, призначеного для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій.

"Організував схему колишній начальник аварійно-рятувального загону ДСНС. Відомче пальне він списував, а потім використовував для заправки вантажівок власних фірм. Водіями на них працювали підлеглі посадовця. Вони продовжували отримувати зарплатню рятувальників за той час, коли перевозили комерційні вантажі за межами регіону", - зазначається в повідомленні.

З ДБР наголошують, що розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку.

Згідно з повідомленням, за короткий проміжок часу посадовець незаконно списав та вивів на свій "бізнес" 34 тисячі літрів пального на суму майже 1,2 млн грн. Рятувальники, які замість служби в аварійному загоні перевозили комерційні вантажі та займались заправкою, отримали безпідставно понад 400 тис. гривень зарплатні з бюджету.

ДБР завершило досудове розслідування у цій справі та скерувало обвинувальні акти стосовно усіх учасників злочинного угрупування до суду.

"За ініціативою ДБР НАЗК провело моніторинг способу життя експосадовця ДСНС та його родини. Перевірка засвідчила наявність необґрунтованих активів у нього та його дружини на суму майже 12,7 млн гривень", - інформують у відомстві.

Серед виявлених необґрунтованих активів - три автомобілі преміумкласу, придбані в тому числі під час війни, загальною вартістю понад 7,2 млн грн; 5,5 млн грн.

ДБР порушило кримінальне провадження у зв’язку з виявленими фактами за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення).

Теги: #посадовець #кошти #дснс

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