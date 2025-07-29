Інтерфакс-Україна
Події
14:02 29.07.2025

У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали

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У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали
Фото: Los Solomas

У середу, 30 липня, в Україні, крім заходу, крайнього сходу та Криму, очікуються грози. В Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях - значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр у вівторок.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Теги: #прогноз_погоди #негода

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