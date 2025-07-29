Інтерфакс-Україна
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11:31 29.07.2025

Голова МВС про єдиний інформресурс "Твоя підтримка": Ветеран не має витрачати час на бюрократію

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Голова МВС про єдиний інформресурс "Твоя підтримка": Ветеран не має витрачати час на бюрократію

Єдиний інформаційний ресурс "Твоя підтримка" для ветеранів, постраждалих працівників системи МВС, звільнених з полону та їхніх родин став спільним кроком до нової якості підтримки ветеранів, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ваша служба - наша відповідальність. Саме з таким розумінням ми створили портал (https://pidtrymka.mvs.gov.ua/) - єдиний інформаційний ресурс для ветеранів, постраждалих працівників системи МВС, звільнених з полону та їхніх родин", - написав міністр у телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив: "Цей ресурс - наш спільний крок до нової якості підтримки".

Голова МВС наголосив, що портал "Твоя підтримка" дає чітке розуміння процесів, покрокові маршрути та розʼяснення. "Реабілітація, лікування, протезування, психологічна допомога, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіта, спорт, база рапортів та заяв - усе в одному місці", - зазначив Клименко.

Міністр додав: "Ключовий інструмент - електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послугу - без барʼєрів і затримок".

"Це - про простоту, доступність і повагу. Бо ветеран не має витрачати час на бюрократію. Його час - на відновлення життя. Ми вже зібрали. Ми вже впорядкували", - резюмував він.

Теги: #твоя_підтримка #інформресурс #ветерани

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