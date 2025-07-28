Інтерфакс-Україна
Події
17:55 28.07.2025

Заходи примусу під час працевлаштування ветеранів неефективні, наголошує нардеп Тарасенко

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Заходи примусу під час працевлаштування ветеранів неефективні, наголошує нардеп Тарасенко

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко вважає, що модель примусового працевлаштування ветеранів, закладена в законопроєкті №13180, внесеному депутатами парламентської групи "Довіра", є неефективною та застарілою, повідомляє пресслужба партії у понеділок.

"Україна проходила цей момент примусу в питанні працевлаштування осіб з інвалідністю, який дістався нам з часів УРСР. Як наслідок – торгівля трудовими книжками осіб з інвалідністю, а не реальне працевлаштування. Ми вже ухвалили закон про зміну підходів, зменшили навантаження на бізнес і запропонували моделі, за яких держава стимулює реальну турботу шляхом працевлаштування за принципами безбар’єрності", - пояснив Тарасенко.

Серед основних викликів для працевлаштування ветеранів та ветеранок парламентар виокремив низьку оплату праці та брак розуміння в трудових колективах специфіки ветеранів, які повертаються з війни. "Це не тільки про зарплату, а й про зміну філософії колективу. Людина, яка повертається з фронту, вже інша: з травмами, зі зміненими цінностями. І працевлаштування ветеранів – це процес перебудови всього колективу в ставленні до ветеранів, в толерантності один до одного, зменшенні прірви відчуження", - зазначив депутат.

На його думку, держава має не примушувати бізнес, а створювати стимули для реальної адаптації ветеранів. "Пріоритетним має бути шлях стимулювання до розвитку. Краще створювати можливості для розвитку бізнесу та створення робочих місць, фінансувати коштом держави облаштування місць для ветеранів, які отримали травму. Що вже зараз робиться", - акцентував Тарасенко.

Народний депутат також відзначив, що багато компаній уже самостійно впроваджують ветеранські політики, бо зацікавлені в поверненні своїх мобілізованих працівників. "Бізнес вже самостійно впроваджує політики турботи про захисників і захисниць. Я дякую Міністерству в справах ветеранів та бізнесам, які сформували аналітичний довідник "Ветеранські ініціативи", в якому відображено, як великі роботодавці справляються з працевлаштуванням ветеранів, які виклики долають. Ми маємо брати позитивні практики й впроваджували їх більш масштабно – і в бізнесі, і в державному секторі", - сказав Тарасенко.

Законопроєкт №13180 "про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння працевлаштуванню учасників бойових дій та забезпечення їх економічної самостійності" був внесений в Верховну Раду 17 квітня. Його ініціаторами виступили 17 з 19 народних депутатів групи "Довіра". Головним комітетом визначено комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Теги: #законопроєкт #тарасенко #слуга_народу

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