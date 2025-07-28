Ердоган: в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів між Україною та РФ

Незабаром у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів для того, щоб покласти край війні РФ проти України, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Відповідну заяву він зробив за підсумками засідання Кабінету міністрів у понеділок.

"(Росія-Україна) Подібно до столу переговорів у Стамбулі, в найближчий період у Туреччині буде підготовлено ґрунт для організації столу мирних переговорів, і цій кривавій війні буде покладено край", - наводить слова Ердогана управління комунікації Турецької Республіки у соцмережі Х.

25 липня Ердоган висловив сподівання, що цього тижня стане ясно, чи відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Стамбулі – відповідні переговори він планує провести з обома лідерами.

"Найближчим часом ми прагнутимемо знову зустрітися з паном Путіним, можливо, цього тижня, а також з паном Трампом, щоб побачити, чи зможемо ми зібрати цих лідерів (Путіна та Зеленського) разом у Стамбулі", - сказав Ердоган.