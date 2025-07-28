Інтерфакс-Україна
Події
17:13 28.07.2025

Генштаб ЗСУ: На лінії фронту з початку доби сталося 90 боєзіткнень, більше третини з них – на покровському напрямку

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Генштаб ЗСУ: На лінії фронту з початку доби сталося 90 боєзіткнень, більше третини з них – на покровському напрямку

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників, станом на 16:00 зафіксовано 90 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Найбільше окупанти атакували на покровському напрямку, тут з початку доби окупанти здійснили 34 штурмових дії у районах н.п. Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне. Бої тривають у семи локаціях.

Також ворог активний на лиманському напрямку, де агресор 19 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка, та у бік Дронівки й Серебрянки. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.

На новопавлівському напрямку зафіксовані 10 боєзіткнень, Сили оборони відбили п’ять атак ворога, ще п’ять штурмів тривають.

На торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ, на даний час один бій триває.

На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби відбулося шість боєзіткнень. На південно-слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ.

На сіверському напрямку противник тричі намагався йти вперед, всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

На краматорському, куп’янському та на оріхівському напрямку зафіксовані поодинокі бойові зіткнення.

На гуляйпільському напрямку на цей час боєзіткнень не зафіксовано.

Теги: #генштаб_зсу #бойові_зіткнення

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