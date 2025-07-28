Посол ЄС привітала підписання закону про АРМА: Це відповідає зобов'язанням за Ukraine Facility на 1-й квартал

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова привітала підписання президентом України Володимиром Зеленським закону про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), при цьому відзначає, що це було зобов'язанням України в рамках програми Ukraine Facility ще у першому кварталі поточного року.

"Вітаємо прийняття та підписання закону АРМА. Конкретний крок до ефективнішого управління активами та суспільної довіри – відповідно до зобов'язань щодо Ukraine Facility на перший квартал", - написала Матернова в соцмережі Х в понеділок.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський 27 липня підписав закон про реформу АРМА, який Верховна Рада ухвалила ще 18 червня (законопроєкт №12374-д). 15 липня Верховна Рада не підтримала постанову про скасування рішення про прийняття закону про реформу АРМА (постанова №12374-д-П).