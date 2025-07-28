Набуття чинності законом про реформу АРМА забезпечує фінансування близько EUR600 млн за програмою Ukraine Facility

Набуття чинності законом про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), забезпечує доступ до фінансування в розмірі близько 600 млн євро у межах програми Ukraine Facility, повідомила голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу").

"Вступ в дію закону – це близько 600 млн євро фінансування в рамках Ukraine Facility", - написала Радіна у Фейсбуці.

При цьому народна депутатка зауважила, що ці кошти Україна могла б отримати ще у червні, коли було ухвалено закон. За її словами, цьому завадила блокуюча постанова від фракції "Батьківщина".

"Парламент розблокував закон лише 15 липня, коли цей показник уже не було зараховано для траншів UF. Проте ці кошти не втрачено, Україна отримає їх при стабільному виконанні програми", - наголосила Радіна.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА, який Верховна Рада ухвалила 18 червня.

15 липня Верховна Рада не підтримала постанову про скасування рішення про прийняття закону про реформу АРМА (постанова №12374-д-П).

Закон передбачає, що відбір голови АРМА відбуватиметься за участі міжнародних експертів, прозорий механізм управління АРМА та контроль за передачею активів.