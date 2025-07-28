Окупанти знову атакували Нікопольщину безпілотниками й артилерією, є постраждалі

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Дніпропетровщині постраждали 49-річна жінка та дівчина 15 років, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Цілили по райцентру, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Постраждала 49-річна жінка та дівчина 15 років. Їм надали необхідну медичну допомогу. Сталася пожежа. Пошкоджений багатоквартирний будинок, заклад освіти, адмінбудівля, 3 приватні оселі, господарські споруди та лінія електропередачі", - написав Лукашук в своєму Телеграм вранці в понеділок.

Крім того, ворог атакував Межівську громаду Синельниківського району. Сталася пожежа, пошкоджене сільськогосподарське підприємство, будівля, що не експлуатувалася, та адмінбудівля.