Інтерфакс-Україна
Події
00:45 28.07.2025

У Німеччині зійшов з рейок пасажирський поїзд – є загиблі та постраждалі

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У Німеччині у неділю ввечері поблизу міста Рідлінген у районі Біберрах два вагони регіонального експресу Deutsche Bahn зійшли з рейок, під час аварії близько 100 людей перебували у поїзді, три людини загинули, повідомляє BILD.

Як пише видання, рятувальники з пожежної служби та швидкої допомоги працюють на перекинутих вагонах, намагаючись дістатись до пасажирів. На місці чути крики.

Джерело: https://www.bild.de/news/inland/zugunglueck-in-baden-wuerttemberg-personenzug-entgleist-tote-und-verletzte-68865ba70e680a76f4e9743c

Теги: #потяг #німеччина #залізниця #постраждалі

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