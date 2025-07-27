Інтерфакс-Україна
Події
14:45 27.07.2025

68,6 тис. нових сімей зареєстровано в Україні за І півріччя-2025, це майже на 6% менше, ніж торік

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68,6 тис. нових сімей зареєстровано в Україні за І півріччя-2025, це майже на 6% менше, ніж торік

68 тис. 595 пар зареєстрували шлюб в Україні за перше півріччя 2025 року, з них 14 тис. 411 у Києві, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства юстиції України в неділю.

Також серед лідерів зареєстрованих шлюбів — Дніпропетровська (5 тис. 795), Львівська (4 тис. 735), Київська (4 тис. 163) та Одеська (4 тис. 099) області. Найменше – у частково окупованих Херсонській (217) та Донецькій (544) областях.

За перше півріччя 2024 року в Україні було зареєстровано 72 тис. 766 шлюбів, що на 15% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, але майже на 6% більше, ніж за такий самий період поточного 2025 року. 

Теги: #шлюби #мінюст #статистика

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