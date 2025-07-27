Окупанти майже 70 разів обстріляли міста і села Сумської області, загинули 2 мирних жителів, 4 поранені

Фото: СтратКом

Двоє мирних жителів Сумської області загинули, підірвавшись на міні, ще четверо отримали поранення внаслідок ударів ворожих дронів, повідомляє Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України.

"Сумщина: четверо людей отримали поранення, внаслідок ударів БпЛА, двоє — загинули, підірвавшись на міні. російські війська здійснили майже 70 обстрілів по населених пунктах області", - йдеться в повідомленні СтратКому в Телеграм у неділю вранці.