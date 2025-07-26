Ворон атакував два райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі – Лисак

Російські війська протягом суботи атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, є жертва та постраждалі, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині загинув 66-річний чоловік. Трагедія сталася через артилерійський обстріл Червоногригорівської громади. У Межівській громаді Синельниківського району внаслідок удару FPV-дроном – троє постраждалих. 14-річна дівчинка, жінка 49 років та чоловік – 57. Всім надали допомогу на місці", - написав він у телеграмі.

Також, за словами Лисака, на Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Ворог цілив артилерією та безпілотниками. Пошкоджені підприємства, авто, приватний будинок і господарська споруда.

На Синельниківщині під ударом була Межівська громада. По ній агресор влучив БпЛА. Виникли пожежі. Пошкоджені ліцей та приватний будинок.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/23178

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