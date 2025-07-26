РФ дронами атакувала Херсонщину, постраждали двоє чоловіків - ОВА

У суботу російські військові здійснили атаку дронами по с. Антонівка та с. Білозерка, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків, повідомила обласна військова адміністрація.

Зокрема, опівдні російські війська атакували з БпЛА мешканця Антонівки. Внаслідок скидання вибухівки з дрона мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки й спини дістав 46-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

А в Білозерці росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль. Через скидання вибухівки на транспортний засіб постраждав 53-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку, контузію, а також уламкові поранення обличчя, тулуба, рук і ніг. Нині потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/39823

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