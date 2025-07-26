Інтерфакс-Україна
Події
15:39 26.07.2025

Внаслідок нічної ворожої атаки зруйновано котельню у Київському районі Харкова

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Внаслідок нічної ворожої атаки зруйновано котельню у Київському районі Харкова
Фото: https://t.me/citykharkivua

Внаслідок масованої комбінованої нічної ворожої атаки було критично пошкоджено одну з великих котелень у Київському районі Харкова, поідомляє пресслужба міськради.

"Зараз працівники КП "Харківські теплові мережі" та КП "Харківводоканал" демонтують пошкоджене обладнання. Через критичний характер пошкоджень відновити роботу котельні до початку опалювального сезону неможливо. З огляду на це, фахівці вже шукають рішення для децентралізації схеми опалення зони обслуговування цього джерела теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

Міський голова Харкова Ігор Терехов запевнив, що рішення по теплозабезпеченню цього району є.

"Ми вже розуміємо, що необхідно зробити, аби цей район був з теплом і гарячою водою", - сказав Терехов.

Теги: #харків #терехин #обстріл #пошкодження

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