П'ятеро людей постраждали внаслідок комбінованої нічної атаки росіян по Харкову

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П'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки КАБ, балістикою й дронами на Харків в ніч на суботу, повідомив міський голова Ігор Терехов в Телеграм станом на 07:30.

"Постраждало п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару. Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", - наголосив Терехов.

"Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години — 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 "шахедів". Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. Станом на ранок — триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі", - повідомив Терехов.