Інтерфакс-Україна
Події
07:59 26.07.2025

П'ятеро людей постраждали внаслідок комбінованої нічної атаки росіян по Харкову

1 хв читати
П'ятеро людей постраждали внаслідок комбінованої нічної атаки росіян по Харкову
Фото: https://t.me/dsns_telegram

П'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки КАБ, балістикою й дронами на Харків в ніч на суботу, повідомив міський голова Ігор Терехов в Телеграм станом на 07:30.

"Постраждало п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару. Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", - наголосив Терехов.

"Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години — 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 "шахедів". Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. Станом на ранок — триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі", - повідомив Терехов.

 

Теги: #харків #постраждалі #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 26.07.2025
Троє цивільних поранено внаслідок комбінованої атаки ворога у Сумській області

Троє цивільних поранено внаслідок комбінованої атаки ворога у Сумській області

08:29 26.07.2025
Двоє загиблих та п'ятеро постраждалих у Дніпрі та області внаслідок нічної атаки ворога

Двоє загиблих та п'ятеро постраждалих у Дніпрі та області внаслідок нічної атаки ворога

03:54 26.07.2025
Масована комбінована повітряна атака росіян на Харків тривала майже 3 години - мер

Масована комбінована повітряна атака росіян на Харків тривала майже 3 години - мер

02:37 26.07.2025
Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області, - ОВА

Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області, - ОВА

02:28 26.07.2025
Росіяни вдруге вдарили балістикою по Харкову, є поранені - мер

Росіяни вдруге вдарили балістикою по Харкову, є поранені - мер

01:51 26.07.2025
Окупанти вдарили по Харкову балістикою, наслідки уточнюються - ОВА

Окупанти вдарили по Харкову балістикою, наслідки уточнюються - ОВА

00:59 26.07.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок нічного авіаудару по Харкову - мер

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічного авіаудару по Харкову - мер

00:35 26.07.2025
Ворожі КАБи влучили по непрацюючому підприємству в Харкові, без постраждалих - мер

Ворожі КАБи влучили по непрацюючому підприємству в Харкові, без постраждалих - мер

00:21 26.07.2025
Харків під атакою ворожих КАБів - Терехов

Харків під атакою ворожих КАБів - Терехов

23:02 25.07.2025
Третій ворожий дрон вибухнув над центром Харкова без наслідків на землі - мер

Третій ворожий дрон вибухнув над центром Харкова без наслідків на землі - мер

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував упродовж доби 191 бойове зіткнення

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

Посли держав G7 очікують на швидке ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

Зеленський провів наради з підготовки законодавчих рішень, які плануються реалізувати найближчим часом

ОСТАННЄ

Ворог атакував 208 БпЛА та 27 ракет різних типів, зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях - ПС

Зеленський: не може бути жодної тиші у відповідь на удари ворога по мирному населенню

Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова

Один з поранених 21 липня жителів Сумщини помер у лікарні - ОВА

Генштаб зафіксував упродовж доби 191 бойове зіткнення

Президентка Європейської Комісії обговорить з Трампом перспективи торгівельної угоди під час його візиту до Великої Британії

Окупанти втратили впродовж доби 1080 військовослужбовців

На Кіпрі вщухають масштабні пожежі, українці по допомогу не звертались

26 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Кількість постраждалих в Змієві зросла до 3 осіб - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА