Інтерфакс-Україна
Події
03:54 26.07.2025

Масована комбінована повітряна атака росіян на Харків тривала майже 3 години - мер

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Харків майже три години перебував під масованою комбінованою атакою з повітря, для якої ЗС РФ застосували керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо зафіксовано 4 удари керованими авіабомбами, 2 удари балістичними ракетами та близько 15 атак "шахедами", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі

Джерело:  https://t.me/ihor_terekhov/2898

Теги: #харків #атака

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