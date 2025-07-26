03:54 26.07.2025
Масована комбінована повітряна атака росіян на Харків тривала майже 3 години - мер
Харків майже три години перебував під масованою комбінованою атакою з повітря, для якої ЗС РФ застосували керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Попередньо зафіксовано 4 удари керованими авіабомбами, 2 удари балістичними ракетами та близько 15 атак "шахедами", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2898